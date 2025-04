Su e giù per i Bregoli tra una frana e l’altra

Dopo due anni le frane sul sentiero dei Bregoli sono ancora lì a bloccare il passaggio. Ma la tradizionale passeggiata di Paquetta ‘Sò e zò par i Brégual’ si farà ugualmente. Casalecchiesi determinati, nonostante il maltempo, nonostante le frane, e anche nonostante i ritardi nell’avvio dei cantieri di sistemazione, a raggiungere San Luca il lunedì di Pasqua salendo dal percorso più breve: quello che da secoli attraverso i boschi che avvolgono il Colle della Guardia raggiungono il santuario.

"Anche lo scorso anno si fece il percorso alternativo. Si parte come sempre dalla chiesa di San Martino e al terzo pilastrino della Via crucis, si tiene la destra, si prende il sentiero Cai fino alla ‘PietraBregoli’ e dalla stazione nove si arriva sulla via Montalbano e si prosegue fino alla meta", spiega il presidente di Casalecchio Insieme Alessandro Menzani, che insieme agli altri volontari ha pensato anche a una terza variante: "Se dovesse piovere o ci fosse tanto fango, allora dall’ingresso del Talon si può fare la via Panoramica e poi al bivio si tiene la sinistra per salire lungo le Montagnole. Questa strada è larga, ben selciata. Sulla via Montalbano si arriva un po’ più a sud, si prende a sinistra e si arriva a San Luca". Insomma, tutte le strade portano al santuario e lungo il tragitto si troverà anche il punto ristoro predisposto dalla Polisportiva Masi. Ancora al palo invece la procedura di finanziamento del progetto da 200mila euro predisposto dalla Bonifica Renana per la sistemazione completa di tutto il sentiero.

Lo scorso anno per la copertura di una parte delle spese si fece avanti il Club Lions Bologna Ets che per voce dell’ex governatore del distretto Lions 108 Tb, Giuseppe Innocenti, già membro storico del Club Bologna,dopo avere letto sul Carlino l’appello del presidente della Pro Loco Menzani e del carteggio con l’allora commissario alla ricostruzione post alluvione generale Figliuolo, promise di contribuire in modo sostanziale alla copertura delle spese di sistemazione dei Bregoli.

"Il nostro impegno è confermato, per circa un terzo del preventivo, anche se purtroppo non abbiamo ottenuto un uguale importo da parte della Fondazione internazionale Lions", dice Giuseppe Innocenti, oggi nella veste di portavoce del club presieduto da Giancarlo Vancini. Casalecchio Insieme conferma l’impegno a fare la sua parte, e anche il Comune, proprietario del sentiero, che lo scorso anno spiegò di non avere risorse a bilancio, ora invece si dichiara "pronto a fare la nostra parte secondo modalità e impegni economici che sono ancora in corso di valutazione. Un progetto di massima con la Bonifica Renana è già stato approntato e siamo in attesa di capire quante risorse dovrà eventualmente investire l’ente".

