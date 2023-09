Su il sipario fra Disney e Mare Fuori

È il teatro dei grandi numeri (87.400 le presenze della stagione passata con una media di 1.560 spettatori a sera e 1191 abbonamenti sottoscritti) ed è il teatro dei grandi eventi (27 i titoli ora in cartellone di cui 10 concerti, 7 grandi show, 6 musical, 3 appuntamenti di danza internazionale e un family -show). Ma soprattutto Europauditorium, giunto al suo quarantasettesimo anno di vita, continua a essere con i suoi 1700 posti la ribalta dei nomi più celebri (da Roberto Bolle ad Angelo Pintus, da Stefano Bollani ai Momix), confermandosi tassello fondamentale di quel distretto culturale che in zona Fiera si è andato costituendo con l’arrivo del Comunale Nouveau. Così la programmazione (di cui Qn-il Resto del Carlino è media partner) presentata ieri dal direttore artistico Filippo Vernassa ribadisce, anche grazie allo slogan Insieme siamo più di un teatro, una vocazione consolidata. Il cartellone.

Nella sezione musicale vanno innanzitutto segnalati i due ‘cineconcerti’ in programma a dicembre (2 e 3) e a gennaio (5 e 7) che vedranno il coinvolgimento dell’orchestra del Comunale nell’ambito del progetto speciale Disney Concert sul quale Comune e privati lavorano da tempo e del quale verranno a breve resi noti i contenuti: in questi due appuntamenti (The Sound Of Magic e Fantasia) le immagini dei celebri film della Disney verranno proiettate su maxi-schermo con l’accompagnamento della colonna sonora eseguita dal vivo e in sincrono. Altra data da appuntarsi è il 23 ottobre con il concerto-evento dei Pink Floyd Legend: sarà proposta la versione integrale di Atom Heart Mother con la presenza di 80 persone sul palco fra coristi e musicisti. Da segnalare quindi il sound made in Italy di Renga-Nek, Madame, PFM, Dardust. E ancora Stefano Bollani con il Danish Trio, l’omaggio nella notte di San Silvestro agli Abba e le colonne sonore di Hans Zimmer proposte dalla sinfonica di Kiev Lords of the Sound (9 ottobre). La stagione si apre il 30 settembre ma in trasferta, all’Unipol Arena: dopo quattro sold out, torna Checco Zalone con il suo assolo Amore +Iva. E poi Pio e Amedeo, Angelo Pintus, Alessandro Siani. Arriva per la prima volta Edoardo Leo (a San Valentino), si rivede Massimo Ranieri il 27 novembre con un recital tutto nuovo. Molta attesa per Stefano De Martino (21-22 dicembre) che promette un robusto show alla maniera dello storico Studio Uno in cui non mancheranno balli, canti, improvvisazioni e gossip (pare anche su Belen). Collaudatissima le sezione danza con tre protagonisti di valore assoluto come Momix, Bolle e Stomp. Un Natale favoloso è il family show di Carolina del 23 dicembre.

Il musical segna un robusto ritorno. Incuriosiscono Chicago con ricco cast capitanato da Stefania Rocca e Chiara Noschese che firma anche la regia (25-26 novembre) e Cabaret (12-14 gennaio) con Arturo Brachetti protagonista accanto a Diana Del Bufalo. Si rivede Cats, ambientato a Roma, nella versione prodotta dal Sistina (1-4 febbraio) e riprende a volare l’inossidabile Peter Pan (17-18 febbraio) con le musiche di Edoardo Bennato e Giò Di Tonno nella palandrana di Capitan Uncino. Prima di chiudere con Fame (20-21 aprile), la novità: Mare Fuori, la fortunata serie tv diventa un musical diretto da Alessandro Siani. Fra gli interpreti alcuni degli attori della fiction come Maria Esposito, ovvero Rosa Ricci. Le porte del carcere minorile, dove è ambientata la vicenda, si aprono dal 15 al 17 marzo.