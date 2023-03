"Sua figlia ha avuto un incidente" La doppia truffa del finto avvocato

Due truffe portate a segno, le ennesime, nell’arco di una giornata nella provincia bolognese. Il copione è quasi sempre lo stesso: i truffatori contattano le vittime anziane, presentandosi come assicuratori, avvocati e a volte carabinieri sostenendo che il figlio o un parente è in ospedale o in caserma per un incidente. A quel punto chiedono soldi per permettere le cure del parente o il risarcimento danni. Gli ultimi due episodi si sono verificati nella giornata di mercoledì a Malalbergo e a Castiglione dei Pepoli. La prima truffa, quella nella Bassa, è stato ordita ai danni di un’ottantenne. La signora si trovava in casa. Era mezzogiorno quando ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso: all’altro capo del telefono un uomo, l’ignoto truffatore. Questo ha riferito all’ottantenne di essere un avvocato di un’assicurazione e che la figlia della donna era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. L’uomo, poi, ha specificato all’anziana che la figlia era presso la locale caserma dei carabinieri e che sarebbe stata arrestata se la donna non avesse pagato un’ingente somma di denaro.

Poco dopo un uomo si è presentato a casa della signora, a Malalbergo, e si è fatto consegnare 750 euro in contanti e svariati monili d’oro per una somma totale che si aggira sui 20mila euro. Poi è ovviamente sparito. Il secondo episodio, invece, si è verificato in Appennino nel territorio di Castiglione dei Pepoli. Vittima una donna 92enne. Questa, verso le 14 di mercoledì, avrebbe ricevuto una telefonata, sempre sulla linea fissa, da parte di un certo avvocato bolognese, in realtà il truffatore, anche in questo caso di sesso maschile dalla voce. Questo avrebbe detto all’anziana che il nipote aveva avuto un incidente stradale nel quale un’altra persona era rimasta coinvolta e uccisa. Anche in questo caso il truffatore ha specificato alla donna che servivano soldi al nipote altrimenti sarebbe finito in carcere. Come da copione poco dopo un uomo, forse complice del truffatore che aveva telefonato o forse lo stesso uomo, si è presentato sulla soglia di casa della 92enne reclamando la somma di 1.600 euro che aveva già richiesto al telefono per il nipote in carcere.

L’anziana spaventata gli ha consegnato i contanti richiesti e l’uomo anche in questo caso è sparito. I carabinieri della locale stazioni hanno raccolto le denunce delle due anziane e stanno indagando per fare chiarezza sui fatti e capire, in primo luogo, se si tratti delle stesse persone.

Zoe Pederzini