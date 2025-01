"Subito la rotonda, Anas deve rispondere"

"Via Persicetana? Una strada particolarmente pericolosa soprattutto nel territorio di Calderara". A parlare è Giampiero Falzone (nella foto), sindaco di Calderara, che entra nel merito della sicurezza stradale alla luce dell’incidente mortale dell’altra sera. Che lui stesso aveva segnalato sulla sua pagina Facebook avvertendo i cittadini della situazione e invitando gli automobilisti a servirsi di viabilità alternativa. "Via Persicetana – continua il primo cittadino –, che è di competenza Anas, è stata già teatro di incidenti stradali mortali verificatisi anche vicino al tratto del tragico incidente dell’altra sera. È una arteria stradale, alla luce di questi accadimenti, evidentemente pericolosa e che richiede interventi strutturali, in particolare per mitigare la velocità. E via Persicetana è particolarmente pericolosa per quanto riguarda il territorio di Calderara, visti gli innesti stradali laterali da cui è caratterizzata".

E prosegue: "Non entro nel merito dell’incidente dell’altra sera che si è verificato in un tratto rettilineo con l’ipotesi di un malore del conducente dell’utilitaria finita contro la corriera. Ma entro nel merito degli innesti laterali: le vie Valtiera, Sacernia e Ferrovia. Da queste vie immettersi in via Persicetana è estremamente pericoloso. Tuttavia, alla luce di questa valutazione e nonostante via Persicetana non sia comunale, come amministrazione abbiamo previsto una rotonda, coinvolgendo un privato, all’altezza di via Valtiera. Per realizzarla servono però i nulla osta di Anas locale e Anas di Roma. E quest’ultimo nulla osta con relativa convenzione non arriva. Lo stiamo aspettando da un anno e mezzo, nonostante i nostri solleciti". "Attraverso un accordo urbanistico a carico di attuatore privato – precisa il primo cittadino – potremmo risolvere un problema di sicurezza, ma Anas di Roma non ci risponde. Senza questa convenzione non possiamo partire, nonostante sia tutto pronto, dal progetto al finanziamento. Tutto ciò è assurdo. Cosa si aspetta? Altre morti? Ad Anas abbiamo mandato un sollecito anche a settembre mentre abbiamo già ottenuto il parere positivo di Anas locale, già a luglio 2023. Insomma, dalla capitale nessuno risponde nonostante la pericolosità degli innesti come quello di via Valtiera. E l’opera dunque, che metterebbe in sicurezza quel tratto, non può partire. Un’opera, come abbiamo scritto nero su bianco ad Anas, che riveste carattere strategico ed è urgente per un tratto di viabilità pericoloso e causa di notevoli disagi".

Pier Luigi Trombetta