Succede solo a Bologna e i segreti della città

L’associazione culturale no profit ’Succede solo a Bologna’ ha in serbo diverse visite guidate per chi si vuole iscrivere, in questi giorni.

Oggi per esempio alle 10.30 inizia la visita guidata ai Bagni di Mario (Cisterna di Valverde), ossia la cisterna di epoca rinascimentale dell’architetto palermitano Tommaso Laureti realizzata per alimentare la Fontana del Nettuno. Alle 15.30 si prosegue con quella nella Basilica di San Francesco: eretta nel XIII secolo, è il primo esempio di stile gotico di derivazione francese in Italia.

Domani invece alle 11 tocca alla visita guidata a Palazzo Magnani, dedicata alla ricca quadreria in cui si potrà scoprire anche uno splendido ciclo di affreschi dei Carracci con le Storie della Fondazione di Roma. Alle 15, visita guidata nella Basilica di San Petronio, per un viaggio attraverso la storia, gli aneddoti e i fatti storici che hanno reso la Basilica uno dei luoghi e monumenti più prestigiosi di Bologna; mentre alle 20.30 si chiude in bellezza col tour ’Le donne di Bologna’. Si tratta di una visita guidata dedicata alle grandi personalità femminili della città, pioniere nel mondo dell’arte, negli studi scientifici o che hanno sfidato la sorte in nome di un ideale. Le iscrizioni per ciascun incontro sono disponibili sul sito https://prenotazioni.succedesoloabologna.it .