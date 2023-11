“Succo al veleno alla moglie”. Ma il marito è innocente

Bologna, 24 novembre 2023 – La Corte d’appello conferma: il cinquantasettenne originario di Imola accusato di avere tentato di uccidere la moglie avvelenandole il succo di frutta con un mix potenzialmente letale di farmaci è innocente. E ha così assolto, di nuovo, l’imputato, difeso dagli avvocati Massimo Leone e Serena De Bellis. Soddisfatti gli avvocati difensori – "Siamo contenti, per due volte è stata accertata l’innocenza del nostro assistito" – delusa invece la parte civile, con l’avvocato Alessandro Veronesi a rappresentare la ex moglie oggi cinquantatreenne dell’imputato: "Attenderemo di leggere le motivazioni tra 90 giorni", è il commento.

Tutto inizia nel 2017. Via Mazzini: prima di andare a letto, come d’abitudine riferirà lei stessa, la moglie beve un succo di frutta versato dal marito. Questa volta però dorme quasi 48 ore e si risveglia al Sant’Orsola, senza alcun ricordo degli ultimi due giorni. A salvarle la vita, sarebbe stato l’intervento di sua madre, che, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei, si era recata direttamente a casa sua e del genero trovandola incosciente. Due mesi dopo, scatta la denuncia al cinquantasettenne. La Squadra mobile, coordinata dal pm Antonello Gustapane, sequestra allora il bicchiere di succo, che risulta contenere Lormetazepam (un anestetico) e Amitriptilina, un antidepressivo dalla cui intossicazione acuta può derivare anche la morte. Il movente sarebbe stato legato ad alcuni problemi economici del marito. Il quale però ha sempre rigettato ogni accusa, spiegando che la moglie, affetta da depressione, si stava curando proprio con quei farmaci, che lei stessa aveva assunto volontariamente.

Dopo una prima richiesta di archiviazione respinta dal gip che dispose nuove indagini, si arrivò al processo in primo grado. Nel 2020 l’imolese fu assolto con formula piena. Sentenza poi impugnata dalla Procura (in primo grado era stata chiesta una pena di nove anni, già scontati di un terzo per il rito abbreviato), che puntò il dito contro l’alibi dell’imputato, che pur smentito non ritenuto sufficientemente incriminante dal gup, e la testimonianza della donna, ritenuta attendibile benché contraddittoria: per l’accusa, però, non si tenne abbastanza conto del fatto che fosse stata chiamata a ricostruire un periodo in cui era intontita dai farmaci.