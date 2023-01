Succo avvelenato, via all’appello Ma non saranno sentiti i testimoni

La moglie che secondo l’accusa lui tentò di avvelenare con un succo di frutta ’corretto’ con quattro flaconi di

Lormetazepam e amitriptilina, la madre di lei e il medico che l’aveva in cura non saranno sentiti in aula. Lo ha stabilito la Corte d’appello, seguendo le nuove disposizioni previste dalla riforma Cartabia al codice di procedura penale e accogliendo l’opposizione presentata dagli avvocati dell’imputato, Massimo Leone e Serena De Bellis, alla richiesta di risentire la parte offesa e i testimoni chiave del processo per tentato omicidio da cui il loro assistito, cinquantasettenne di Imola, fu assolto in primo grado per insufficienza di prove, con processo in rito abbreviato.

I fatti risalgono all’aprile del 2017: la madre della vittima, insospettita da alcuni atteggiamenti del genero, si presentò all’allora casa della coppia in zona Mazzini, trovando la figlia priva di sensi. Nell’appartamento, la polizia sequestrò poi i due bicchieri con i farmaci, che, stando all’accusa, erano presenti in dose potenzialmente letale e non le sarebbero mai stati prescritti dal suo medico curante, bensì, in passato, sarebbero stati prescritti al marito. In primo grado però il giudice ritenne la vittima inattendibile, per via di alcune telefonate partite dal suo cellulare la mattina del 26 aprile, quando, stando a

quanto dichiarato dalla stessa,

avrebbe già dovuto essere

profondamente addormentata

a causa dell’intossicazione. Ma l’avvocato che rappresenta la donna, Alessandro Veronesi, respinge la circostanza attribuendola allo stato di

confusione mentale e obnubilamento della sua assistita, indotto appunto dai farmaci.

Ora, la discussione per il processo di secondo grado è stata fissata per il prossimo 28 marzo, senza appunto che prima vengano sentiti i testimoni inizialmente citati dai giudici.

f.o.