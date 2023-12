Suggestive ’Trasparenze’ con Giovanni Viola

pLe opere di Giovanni Viola – protagonista della mostra ‘Trasparenze’, aperta fino al 30 dicembre alla Galleria Forni di Bologna – viste da lontano risultano talmente realiste da sembrare fotografie, ma, se osservate da vicino, ci si accorge che si tratta di olii su tavola e pastelli su carta. L’artista - nato a Modica nel 1981 (paese in cui ancora oggi lavora) - da anni porta avanti una ricerca mirata a svelare il fascino della sua amata terra nel mondo.

Nella galleria di via Farini 26f espone opere che ritraggono le trasparenze del mare siciliano e delle onde che si infrangono sulla battigia. Lì i dettagli ben definiti diventano sempre più labili nel momento in cui l’occhio dell’osservatore si posa sulla linea infinita dell’orizzonte. Oltre a questi soggetti, in mostra compaiono anche quadri che ritraggono il paesaggio rurale siciliano, in cui il realismo cede il passo all’astrazione. Così facendo, l’artista riesce a ricreare l’atmosfera rarefatta e la luce tipicamente siciliana, di cui Viola si fa abile interprete.

In proposito, è l’autore stesso a dichiarare: "La luce attraverso la pittura diventa materia. Quell’essenza impalpabile e mutevole si fa struttura sensibile in grado di essere plasmata dalle mani dell’uomo". Infine, nelle venti recentissime opere che l’artista espone alla Galleria Forni, c’è tutta la passione che egli nutre per la regione che gli ha dato i natali e che tutti i giorni lo ispira per creare quadri che rappresentano l’espressione della sua anima. In quei piccoli capolavori in bilico tra iperrealismo e metafisica si nasconde un mondo fatto di sobrietà cromatica e qualità tecnica tutta da scoprire.

Manuela Valentini