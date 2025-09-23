’Sugo’: con che cosa condiamo la nostra vita

Mariachiara Montera, forse per molti più nota come Maricler, che è il nome del suo profilo instagram, è una scrittrice di temi che riguardano il cibo e dintorni da molti anni e ha attraversato le varie ere gastronomiche e digitali (dai blogger agli influencer) ponendosi sempre molte domande e trasformando le sue osservazioni sul mondo circostante in originali progetti interdisciplinari che, riuniti tutti insieme (c’è anche un blog nato a Bologna e ormai presistoria ’The chef is on the table’, nel suo curriculum), potrebbero raccontare degli ultimi nostri 25 anni nella relazione col ’food’.

L’ultima creatura dell’autrice e creatrice di contenuti (salernitana che vive a Torino, dopo aver abitato a Bologna), è il suo primo libro intitolato ’Sugo’ (ed Blakie), quattro storie più la sua per chiederci cosa succede davvero, quando mangiamo. Perché il cibo, nonostante se ne parli tanto, è sempre un segreto. L’appuntamento per incontrarla è oggi alle 18 alla libreria coop.Ambasciatori di via Orefici.

Montera, perché ha scelto il titolo ’Sugo’ per la sua indagine letteraria e alimentare?"L’ha scelto l’editore a dire il vero, e ha fatto benissimo, perché io volevo intitolarlo ’Gasteropodi’, insomma una cosa veramente assurda. ’Sugo’ invece è perfetto perché è un nome che richiama sia la cucina quotidiana, quella cui soprattutto qui in Italia ci possiamo agganciare e fare riferimento, sia perché contiene tante cose. Riassume insomma quello che ho provato a fare nel libro, ossia dare uno sguardo più complesso rispetto a quello che mangiamo tutti i giorni".

Com’è questo suo ’sguardo più complesso’?"È uno sguardo fatto di domande che non hanno a che fare solo con le abitudini. Le abitudini vengono interrogate da un punto di vista più sociologico e multidisciplinare. Per questo libro mi sono trovata a studiare tantissimo, perché scrivo e parlo di cibo da tanti anni, eppure penso che debba essere ancora molto interrogato e che in Italia lo facciamo poco, perché siamo legati a un certo modo di parlare del cibo e di parlare anche di noi. Se invece lo mettiamo al centro di discorsi che riguardano il corpo, il genere, da dove arriviamo, qual è il suo ruolo all’interno del modo in cui cresciamo e veniamo nutriti, con una conseguenza stretta su ciò che diventiamo, allora c’è veramente ancora tantissimo di cui parlare. Ho quindi provato a fare queste domande, leggendo tanto".

’Perché il cibo della nonna è importante quanto un piatto stellato’, è il sottotitolo del libro. Dopo l’ossessione gourmet degli anni Dieci è finalmente tempo di tornare alle radici di noi stessi?"Nel 2010, quello che vedevamo era l’unica risposta che ci sembrava plausibile, perché poche persone parlavano di cibo al di là dell’ambiente domestico o professionale. Due ambito che restavano abbastanza suddivisi, non esistevano ancora canali che veicolassero il cibo in maniera tanto forte da diventare parte della nostra identità. Ho visto il cambiamento e ora il cibo è diventato qualcosa che rappresenta molto chi siamo e che usiamo anche per raccontare molto di noi: la spesa che facciamo, i ristoranti che scegliamo, perché seguire una dieta piuttosto che un’altra. Cose che sono diventate terreno di conversazione ormai, ma se le interroghiamo ci dicono qualcosa di più sui ruoli all’intero delle famiglie o sulla classe sociale cui apparteniamo. Nel tempo si è giunti a più consapevolezza rispetto a quel che c’era prima e anche a un po’ di stanchezza, se posso dirlo".