Sui banchi insieme al tredicenne Zeno

Zeno in condotta del bolognese Massimo Vitali racconta di un tredicenne alle prese con la III media. Zeno vuole essere promosso per poter andarsene da Mortenia, dove vive e il cui nome è tutto un programma, per iscriversi alle superiori nella mitica Ollivud. L’obiettivo non è facile, con tante materie insufficienti.

A complicare le cose, arriva anche l’amore con Anna, che, al contrario di Zeno, ama i libri. Riuscirà Zeno a conquistare Anna e ad essere promosso? Consigliamo il libro, perché ha un linguaggio semplice, con dialoghi divertenti, ma pieni di significato: con Zeno si entra in modo ironico e simpatico nel mondo della scuola, dove si incontrano gli amici più veri e duraturi, ci si appassiona per il primo amore e si scopre che la lettura e lo studio possono consentire di realizzare ciò che più conta per noi. A cura di Riccardo, Teo, Tommaso