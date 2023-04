Sui Bregoli in ricordo di Davide Amadei

Pasquetta secondo tradizione lunedì prossimo da Casalecchio a San Luca, a piedi sui sentieri tra i boschi del parco Talon e del Colle della Guardia. Ritorna infatti a pieno regime ‘Sò e zò par i Bregual’: libera camminata dalla cittadina sul Reno lungo il sentiero dei Bregoli fino al santuario e ritorno con spuntino pasquale finale. L’organizzazione è quella della Pro loco Casalecchio insieme, che ieri ha deciso di dedicare questa edizione al ricordo di Davide Amadei, scenografo e costumista bolognese morto pochi giorni fa e che negli anni scorsi aveva collaborato a una memorabile manifestazione dedicata al rapporto tra Casalecchio e il tortellino. Da segnalare una variante organizzativa dettata dal fatto che la piazzetta in testa al ponte di Reno è occupata da un cantiere e questo ha indotto lo spostamento del ‘campo base’ sul sagrato della chiesa di San Martino, a lato dell’ingresso al Talon dove alle 9 dopo la benedizione del parroco partirà l’escursione lungo la salita punteggiata dai pilastrini della Via Crucis. Fino al punto di osservazione panoramico di Pietrabregoli e il ristoro della PolMasi a metà percorso prima di proseguire fino al santuario. Il tempo di una visita in chiesa e di una foto-ricordo e pronti per il ritorno, favorito dal classico spuntino a base di uova sode, pane. Salame e Pignoletto offerto dagli organizzatori. Questo percorso della fede che sale al santuario di San Luca oggi è vietato alle biciclette ed è percorribile tutto l’anno seguendo il tracciato segnato dal Cai col numero 112A.