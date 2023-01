Sui colli bolognesi il vino è donna Le aziende agricole a guida ’rosa’

Bologna, 13 gennaio 2023 – Il vino è donna. Almeno nella puntata di oggi del nostro podcast ’il Resto di Bologna’ dedicato ai Colli Bolognesi visti da una prospettiva al femminile. Delle tante cantine che compongono il mosaico del territorio, infatti, molte sono a conduzione familiare. Alcune sono storiche, altre rilanciate da giovani che non hanno paura di sperimentare. Altre sono condotte da donne che spesso – anche reinventandosi da capo – portano avanti cantina, vigna o azienda. O tutte assieme. Alcune di loro ci hanno raccontato i loro primi passi in queste realtà produttive che fanno parte del Consorzio Vini Colli Bolognesi, nato nel 1985.

C’è chi ha preso le redini di un’azienda avviata dal nonno, come Francesca Zanetti de La Mancina di Montebudello. All’inizio, spiega Francesca che è responsabile della produzione in campagna e in cantina, dovevano essere i fratelli a proseguire l’attività, "ma la passione è venuta a me, per cui hanno dovuto accettare che l’azienda fosse mandata avanti da una donna".

Un vitigno le è particolarmente caro. "Ha la mia età, è del 1973 – spiega –. Da questo vigneto ricaviamo il Pignoletto fermo Terre di Montebudello. Inoltre abbiamo creato una piccola cru dove facciamo la Talea, un Pignoletto riserva". Se, secondo Zanetti, ancora esistono "alcune preclusioni" quando sono le donne a "mettere le mani nell’uva e nel vino", per Donatella Agostoni di Manaresi (Zola Predosa) è vero che quello della "cantiniera" è "un lavoro fisico faticoso, soprattutto durante la vendemmia". Le donne, però, hanno una marcia in più. "Sono più precise – racconta – e in cantina il rigore e l’attenzione sono fondamentali". Un impegno che l’ha portata a lanciare un nuovo prodotto, un rosato da Barbera.

"La terra è donna", afferma decisa Danila Mongardi della giovane azienda di Marzabotto – la zona è quella del Parco di Monte Sole –. Al di là del fiume, che si caratterizza per la filosofia biodinamica. L’azienda riavvia i nodi della storia di famiglia. E dei luoghi. Sono stati "gli anziani del posto, infatti, a spiegarci dove si coltivavano Albana e Barbera". Toccando invece il punto più a sud dei Colli, invece, a San Lazzaro, troviamo Tomisa, i cui filari crescono all’ombra di un secolare cipresso – e proprio Ciparisso si chiama il Pignoletto frizzante – e nel parco dei Gessi e Calanchi dell’Abadessa. "Mi occupo soprattuto di fiere ed eventi", spiega Donatella Zanotti che ha abbracciato il mondo del vino negli anni Novanta. "Un mondo molto bello, fatto soprattutto di incontri".