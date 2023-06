"Sui rifiuti petizione di una minoranza"

I cittadini attaccano il Comune per la nuova raccolta dei rifiuti a Baricella che, con un’apposita raccolta firme, è stata contestata e definita non idonea alle esigenze della popolazione. Non tarda ad arrivare la replica del sindaco Omar Mattioli: "A proposito della petizione sul porta a porta innanzitutto occorre fare chiarezza sui numeri della raccolta firme: abbiamo verificato che diverse decine di firmatari non sono residenti a Baricella e che alcune firme risultano false, e molte sono state raccolte dando informazioni non corrette ai cittadini. Detto questo, il numero totale va confrontato non con le utenze, ma con i cittadini aventi diritto al voto che sono circa 5mila, perché per ogni utenza ha firmato più di un familiare. Questo vuol dire che un quinto dei baricellesi ha firmato: mi pare un po’ poco per accogliere proposte di modifica che interessano tutta la comunità. Il nuovo sistema è gradito dalla stragrande maggioranza dei cittadini". Il primo cittadino, poi, aggiunge: "C’è da dire poi che il Comitato Voce Civica dimostra di non conoscere le stesse norme a cui fa riferimento: l’istruttoria infatti prevede che sia fatta su un atto del Comune e prima della sua approvazione. Qui non c’è alcun atto del Comune, poiché il contratto di servizio l’ha firmato Atersir. Mi risulta infine che la Città Metropolitana, a cui è stata inviata la petizione, non sia competente in materia. Sulle inadempienze di Hera riguardo al censimento stiamo facendo delle verifiche con Atersir".