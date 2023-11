"Sui ristori sentiremo i negozianti"

"Ci siamo presi l’impegno di incontrare i commercianti uno per uno, e ascolteremo le loro richieste. Il commercio è una parte importante della vita della città, Bologna deve vivere al meglio questa novità".

Così Matteo Lepore risponde a chi gli chiede della richiesta delle associazioni di commercianti di ristori per aiutare i negozi che potrebbero perdere clienti per colpa del cantiere Garisenda. Il sindaco, poi, intende sfruttare la seconda edizione del Festival internazionale dei portici Unesco, la prossima primavera, per fare una grande discussione che abbracci anche le Torri. "Metteremo in mostra Bologna e racconteremo la città", dice.

Infine, una battuta sulla missione in Giappone insieme all’orchestra del Teatro Comunale, che suonerà in due teatri importanti.

"Sarà l’occasione – annuncia il sindaco – per incontrare il vice governatore di Tokyo che si occupa del gemello digitale di Bologna e Tokyo (modelli virtuali su cui si può simulare la vita degli organismi urbani, ndr) e diversi imprenditori interessati. Tra un mese ci sarà la missione della Regione tra un mese, più puntata sul Tecnopolo e con aziende che faranno investimenti importanti anche sulla nostra città".

a.bo.