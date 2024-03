Suicidio assistito, c’è il ricorso al Tar di Castaldini (FI) e associazioni cattoliche

Il ricorso al Tar contro la delibera dell’Emilia-Romagna sul suicidio assistito è stato notificato ieri mattina. L’atto è stato fortemente voluto dalla capogruppo regionale di Forza Italia Valentina Castaldini (foto), appoggiata da una quindicina di associazioni di area cattolica. Un pool di nove avvocati ha redatto un documento di 53 pagine che ruota attorno a tre questioni principali: la carenza di potere, in quanto la delibera attiva una legge che non esiste; non attua nessun diritto al suicidio assistito, ma pone l’accento sulla non punibilità e invita il Parlamento a legiferare; affida al Corec (il Comitato regionale per l’etica nella clinica, istituito dalla Regione, ndr) anziché ai Cet (i Comitati etici territoriali, emanazione del Comitato bioetico nazionale) il vaglio delle richieste di suicidio. Atti considerati "illegittimi e nulli" secondo il ricorso, che verrà depositato entro 30 giorni ma senza richiesta di sospensiva, visto che non c’è "imminenza di un danno", precisa Castaldini. Ciò vuol dire che verso fine mese la delibera sul fine vita potrebbe già essere operativa. I tempi per l’udienza si profilano quindi lunghi, a meno che non arrivi la prima richiesta di accesso al suicidio assistito e a quel punto, "farò subito richiesta di sospensiva", anticipa l’azzurra. Intanto in commissione Politiche per la salute ha preso il via l’iter per le due proposte di legge sul tema.

Monica Raschi