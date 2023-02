Suicidio assistito in Svizzera Aiutarono Paola a morire La Procura chiede di archiviare

Archiviare tutto. Ci ha messo appena quattro giorni la Procura per chiedere di chiudere così il fascicolo nei confronti di Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato per il reato di aiuto al suicidio, dopo la loro stessa autodenuncia del 9 febbraio. Le attiviste e il fondatore dell’associazione Soccorso civile, infatti avevano fisicamente accompagnato (le prime) e di fatto organizzato, il secondo, la ottantanovenne Paola, malata di Parkinson, che l’8 febbraio scorso è morta con suicidio assistito in Svizzera dopo essersi rivolta alla loro associazione. "La Procura – illustra il procuratore capo Giuseppe Amato – si è indotta a richiedere l’archiviazione valorizzando "una interpretazione estensiva del parametro della sottoposizione della persona interessata a trattamenti di sostegno vitale, così da estendere tale nozione anche a situazioni ulteriori rispetto al collegamento della persona con un macchinario che ne assicuri la persistenza delle funzioni vitali". Il riferimento è la sentenza della Corte costituzionale del 2019 sul cosiddetto ’caso Cappato’ per il suicidio assistito di Fabiano Antoniani, "dj Fabo", che stabilì l’illegittimità costituzionale della non esclusione di punibilità per chi assistesse un malato terminale nella sua autonoma decisione di sospendere il trattamento che lo teneva in vita. Con delle ’clausole’ però, tra cui il...