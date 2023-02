Suicidio assistito Paola è morta in Svizzera "Il Parkinson ha reso il mio corpo una gabbia"

di Chiara Caravelli Il Parkinson, la non autosufficienza, il dolore e la scelta. La scelta del suicidio assistito in Svizzera, dove è morta ieri, lontana dalla sua Bologna, dai famigliari. La scelta di Paola R., 89 anni, "è stata maturata nel tempo, dopo un lento e graduale decorso verso la totale immobilità". La signora, malata di Parkinson dal 2015, a novembre dello scorso anno si è rivolta all’Associazione Luca Coscioni tramite il Numero Bianco, chiedendo i contatti di Marco Cappato. Da quel momento, la sua decisione non è mai cambiata: lunedì è stata accompagnata in Svizzera dalle attiviste Felicetta Maltese e Virginia Fiume dell’organizzazione Soccorso Civile, fondata otto anni fa dallo stesso Cappato insieme a Mina Welby e Gustavo Fraticelli, per ottenere il suicidio assistito. "Era una donna che amava la libertà – racconta Filomena Gallo, avvocato e segretaria dell’Associazione Coscioni – molto attiva e con tanti interessi. L’aggravarsi della malattia l’aveva resa immobile, riusciva a muovere solo una mano. Ma la sua mente è stata lucida fino all’ultimo, era pienamente capace di autodeterminarsi". Le motivazioni che hanno spinto la signora Paola a questa decisione sono chiare: "Sono vigile in un corpo diventato gabbia, senza spazio né speranza. Anzi stringe, ora...