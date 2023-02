Suicidio assistito, in Emilia-Romagna è ammissibile la proposta Coscioni

L'Associazione Luca Coscioni

Bologna, 22 febbraio 2023 – Il sì è arrivato. La Consulta di garanzia statuaria dell’Emilia-Romagna ha dichiarato ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare dell’associazione Luca Coscioni che ha l'obiettivo di arrivare a un protocollo sanitario con tempi certi per aiutare le amministrazioni a dare piena applicazione alla sentenza della Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito.

La Consulta, sottolineando come la sentenza della Corte costituzionale 242 del 2019 (sul caso di dj Fabo) "sia considerata dalla dottrina maggioritaria come immediatamente applicabile in attesa dell'intervento del Parlamento”, ha ritenuto che nella sentenza della Corte non sia configurabile un diritto a essere aiutati a morire dal Servizio sanitario nazionale, ma semmai “un diritto a darsi la morte ottenendo da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale l'accertamento dei presupposti per la non punibilità (dell'aiuto al suicidio), quello dell'idoneità del farmaco e più in generale l'accertamento delle modalità di esecuzione”. Dunque, “un diritto che può essere normato tramite legge regionale”. Una volta terminata la raccolta delle 5mila firme necessarie, la proposta di legge di iniziativa popolare sarà esaminata dall'Assemblea legislativa, che, esattamente come le proposte di legge non di origine popolare, effettuerà un'istruttoria in

commissione e poi la sottoporrà a discussione, presentazione di emendamenti e votazione in Aula.

Sul tema si è espressa anche la presidente del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti: “È una grande responsabilità e un grande impegno per l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna esprimersi su provvedimenti cosi complessi e sensibili. Con implicazioni etiche, tecniche e normative. Ma davanti al tema della dignità dell'uomo nel fine vita, alle decisioni da

prendere nei momenti più difficili di un'esistenza, non ci si può tirare indietro. Siamo una grande Assemblea legislativa e sapremo comportarci di conseguenza”.