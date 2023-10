Suicidio in diretta su TikTok a Bologna: il giallo della morte dell’influencer

Bologna, 12 ottobre 2023 – Un video in diretta su TikTok, per annunciare il suicidio. Vincent Plicchi, un influencer bolognese di 23 anni, conosciuto sul social come Inquisitore Ghost, si è ucciso martedì sera nella sua abitazione in zona Castiglione, mentre migliaia di persone guardavano la sua diretta.

E così tantissimi, per cercare di soccorrerlo, hanno chiamato il 118 e i carabinieri e, chi lo conosceva di persona, anche il papà del ragazzo. È stato l’uomo, avvertito dagli amici, a sfondare la finestra della camera del figlio, trovandolo però già senza vita.

Nell’abitazione sono intervenuti i militari della compagnia Bologna Centro, che ora stanno cercando di ricostruire il perché della tragedia.

Diversi utenti di TikTok raccontano che il dolore del giovane sarebbe stato causato da accuse infamanti che negli ultimi giorni lo avevano colpito sul social.