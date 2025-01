Suicidio sventato, donna minaccia di buttarsi e scivola dal tetto: salvata

Bologna, 21 gennaio 2025 – Quindici metri di vuoto sotto di lei. Le tegole viscide e la pioggia battente. La donna che si tiene aggrappata soltanto a un’antenna. Che a un certo punto cede, sotto il suo peso. E lei scivola sul tetto, precipita giù. Ma una mano, all’ultimo, la afferra. È quella di un ispettore delle Volanti. Che le salva la vita, dopo aver messo a repentaglio la sua. Una scena da ‘Ultimo minuto’, con attimi scanditi dall’adrenalina, quella che ieri mattina all’alba ha terrorizzato i residenti di un palazzo di via degli Stradelli Guelfi. Tutto è iniziato intorno alle 6, quando alla polizia è arrivata la chiamata di uno dei condomini, che chiedeva di intervenire per soccorrere una sua vicina, una cinquantenne con problemi psichici, che scalza e in pigiama era salita sul tetto e minacciava di buttarsi di sotto. Non solo: minacciava anche di aprire il gas e far esplodere il palazzo.

Gli agenti si sono precipitati sul posto: la donna era sul tetto, si teneva aggrappata all’antenna, ogni tanto avanzava sul fondo scivoloso, dicendo che non ce la faceva più e voleva farla finita. I poliziotti hanno chiamato i vigili del fuoco, ma era chiaro già che non ci fosse un minuto da perdere: una situazione troppo pericolosa, la donna poteva cadere da un momento all’altro. Così, mentre due agenti parlavano con la signora, altri hanno chiuso il gas nell’appartamento e altri raggiunto un balcone, intenzionati a salire sul tetto per andarla a prendere. Mentre stavano capendo come arrampicarsi, gli agenti hanno sentito le colleghe dall’altro lato urlare: la donna era scivolata, rimanendo appesa soltanto all’antenna che stava per spezzarsi. Gli agenti hanno quindi fatto una ‘scala’ umana e aiutato l’ispettore a issarsi sul tetto: un attimo esatto prima che l’antenna si rompesse. Lui ha visto la donna scivolare e, con un balzo, l’ha raggiunta, afferrandole la mano.

Stava però scivolando anche lui: non sono caduti entrambi perché un altro poliziotto, che intanto era arrivato sul tetto, ha preso il collega per le gambe, tenendolo stretto in attesa che gli altri agenti arrivassero con una fune. Una volta in sicurezza, i poliziotti hanno tirato giù dal tetto la cinquantenne, sotto choc. In via degli Stradelli Guelfi era arrivata l’ambulanza: la donna, sana e salva, è stata affidata ai sanitari, che l’hanno trasportata in ospedale per un consulto psichiatrico.