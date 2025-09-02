Suicidio sventato sul filo dal poliziotto-amico

"Gli ho parlato come un amico". A tu per tu con Riccardo F., l’agente di polizia in forza al commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto che ha salvato un uomo dal suicidio trattenendolo al telefono. L’episodio si è verificato a fine di luglio e riguarda un giovane disoccupato residente nella frazione di San Matteo della Decima. L’uomo si trovava in una condizione di profonda fragilità personale e psicologica, aggravata da un contesto familiare difficile.

La segnalazione è arrivata al centralino del commissariato di Persiceto, da parte della compagna del 33enne che aveva riferito della sua intenzione di compiere un gesto estremo. Riccardo, in servizio al centralino, ha immediatamente contattato telefonicamente l’uomo e con empatia e competenza ha gestito una situazione estremamente critica, riuscendo a instaurare un dialogo amichevole e rassicurante. Il colloquio ha permesso di procrastinare il gesto estremo che aveva in mente il 33enne, sino all’arrivo tempestivo delle pattuglie della squadra volante del commissariato e del personale del 118. I sanitari infatti si sono poi occupati del 33enne prestando le cure del caso. "Ho cercato di entrare in empatia con il mio interlocutore – racconta l’agente di polizia –. In pratica ho cercato di fargli capire che chi gli stava parlando non era un appartenente alle forze dell’ordine ma era un amico, un buon conoscente. E sono riuscito a instaurare un dialogo sincero, concreto". "E così – continua l’agente Riccardo – lui mi ha raccontato la sua storia, la situazione che stava vivendo. Dal canto mio, prima ascoltandolo e cercando di farmi partecipe della sua situazione, ho cercato di dargli conforto prospettandogli che a tutto c’è una via di uscita. E lui mi ha ascoltato. La cosa in qualche modo mi ha reso felice, perché sono riuscito a dare conforto ma allo stesso tempo a dare a questa persona un minimo di forzo per desistere dal suo gesto insano". Il 33enne era stato trovato in casa con una corda legata al collo, ed era stato immediatamente soccorso, tranquillizzato e trasportato al locale ospedale Santissimo Salvatore per il ricovero e per le cure del caso.

"Si tratta di interventi estremamente delicati – aggiunge la questura di Bologna –, la cui gestione richiede professionalità ed elevato coordinamento tra i poliziotti che ricevono la telefonata e cercano di far desistere le persone dai loro intenti così da guadagnare tempo. Gli operatori degli equipaggi di volante possono così raggiungere le persone in difficoltà prima dell’estremo gesto. Nel periodo estivo, molte persone in condizioni di depressione o disagio psichico vivono maggiore solitudine e isolamento".

Pier Luigi Trombetta