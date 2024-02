Sul bus con Medea, straniera tra noi

Il lavoro portato avanti dal Teatro dei Borgia è tipicamente sociale: parte, letteralmente, dalle ricerche per strada. Come questo soprendente ‘Medea per strada’ nato una decina di anni fa che approda oggi alle 16,30 e alle 18,30 all’Itc San Lazzaro. Gianpiero Borgia, ideatore e regista, ed Elena Cotugno, attrice, riflettono sui migranti e su chi sia la straniera per eccellenza. "Beh, è Medea", risponde Cotugno. E inziani a incontrare le associazioni che si occupano di aiutare le prostitute vittime di tratta. Raccolgono le loro storie e con Fabrizio Sinisi approdano a un testo che reinterpreta la storia Medea. Lo spettacolo si svolge sul teatrobus, dove il pubblico incontra la protagonista, una giovane migrante, arrivata in Italia e finita a prostituirsi.

Elena Cotugno, come avete costruito il personaggio di Medea?

"È la somma di tutte le ragazze che abbiamo incontrato assieme alle associazioni anti-tratta. Il progetto è frutto di un lungo percorso e mesi di volontariato sul campo, che tuttora prosegue a fianco di assistenti sociali e associazioni che si occupano di assistenza e del tentativo di recupero di alcune di queste donne".

Qual è la storia della vostra Medea?

"Viene dall’Est Europa. Arrivata in Italia finisce a prostituirsi per amore di un uomo da cui ha due figli. E che poi la inganna".

Vi siete ispirati ad altri adattamenti teatrali o cinematografici?

"Ci siamo ispirati di più a film che raccontano le traversate. Uno su tutti è ‘Joy’, della regista Sudabeh Mortezai. La protagonista è una ragazza nigeriana caduta nella rete della tratta sessuale".

Perché gli spettatori sono sul teatrobus?

"Lo spettacolo nasce in Puglia: caricavamo su uno scalcinato furgone Iveco del ‘94 sette spettatori per volta e li portavamo sulla Statale 98, fra Bari e Foggia. I passeggeri attraversavano i luoghi della prostituzione: roulotte, ombrelloni, furgoni, fuochi, luoghi di avvicinamento, di sfruttamento, schiavitù. Mentre all’interno del veicolo scorreva un racconto intimo e interiore, quello di Medea. Il furgone è una lente di ingrandimento. Stare in una posizione di scomodità fisica porta a una scomodità interiore. Al porsi delle domande anziché cercare le risposte".

A cosa sta lavorando il Teatro dei Borgia?

"’Medea per strada’ ha dato vita a una trilogia composta anche da ‘Eracle, l’invisibile’ e ‘Filottete dimenticato’. Sono tutti eroi dei margini, di periferia, che ci parlano delle loro tragedie reali: la prostituzione, la caduta in povertà e l’abbandono".

Amalia Apicella