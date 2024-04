Sul grande schermo anteprime, incontri e scoperte sfiziose

Daniele Lucchetti e Elio Germano saranno al Modernissimo per incontrare il pubblico dopo la proiezione in anteprima del film ’Confidenza’ domani alle 20,30. Di cosa ha più vergogna Pietro, del segreto inconfessabile che racconta a Teresa, la donna che dice di amare, o della sua intera esistenza, costruita per sembrare migliore di quello che è? Tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, ’Confidenza’ ci offre il ritratto perfetto del maschio contemporaneo.

Ma gli appuntamenti per i cinefili comincia non già stasera alle 21, al Cinema Orione, dove sarà presentato ’La Pitturessa’ di Fabiana Sargentini, che sarà presente in sala. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, è un ritratto ironico, giocoso e potente di Anna Paparatti, pittrice e madre della stessa regista, protagonista di quant’anna di storia dell’arte contemporanea italiana. Compagna storica del gallerista Fabio Sargentini e amica di tantissimi protagonista della scena culturale degli anni 60 e 70, dal 2022 firma le scenografie per la Maison Dior, proprio con le linee geometriche dei suoi quadri. Da quel momento per Anna Paparatti si spalanca il riconoscimento internazionale per il suo lavoro.

Ancora una proiezione da non perdere, domani alle 21 al Pop Up Cinema Arlecchino, dove per la rassegna TopDoc arriva ’How to save a dead friend’ il documentario di Marusya Syroechkovskaya, preceduto da un videomessaggio della regista. Al suo lungometraggio d’esordio (a Cannes in anteprima) ha ricevuto numerosi premi. Girato lungo 12 anni, racconta una storia d’amore nella periferia russa del dennio scorso.