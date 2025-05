Sul lavoro la sicurezza è un obbligo

I morti sul lavoro in Italia sono già oltre 200, una cifra che purtroppo va aggiornata continuamente. Nel 2024 in Emilia Romagna ne sono stati registrati 96 (+5%) mentre gli infortuni denunciati all’Inail hanno raggiunto quota 75868. Numeri allarmanti. Le aziende hanno il dovere morale e legislativo di garantire norme di sicurezza ai propri dipendenti e questi di rispettarle. Non sempre accade e su questo tema governo e istituzioni devono insistere. Maggiori garanzie significano meno morti e meno invalidi. Anche i lavoratori però sono tenuti a rispettare le norme e il datore di lavoro deve a sua volta vigilare. Le istituzioni e gli organismi che ne hanno facoltà devono impegnarsi di più e meglio. Ce lo dicono i numeri drammatici delle statistiche. Purtroppo a volte, soprattutto nei cantieri edili, sono i lavoratori a non rispettare le regole previste. Avviso ai naviganti: il mancato rispetto delle norme di protezione da parte dei lavoratori può prevedere sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, anche penali. I provvedimenti possono variare da ammonizioni ad sanzioni pecuniarie, sospensioni o persino licenziamento, a seconda della gravità della violazione. Quindi ognuno deve fare la propria parte, aziende e lavoratori. La sicurezza non è un optional, ma un obbligo.

