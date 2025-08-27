Sul palco il campo largo. Ma niente big di governo

La festa sarà "un luogo di confronto aperto alle altre forze politiche". È la premessa del segretario provinciale del Pd, Enrico Di Stasi, prima di presentare i 100 dibattiti a cui prenderanno parte ospiti e big. Sul palco tanto Pd e partiti alleati del campo largo, ma nessun esponente o leader della maggioranza di governo. Di Stasi segnala l’arrivo di Matteo Renzi (Iv) e Nicola Fratoianni (Avs) "che verranno a dibattere anche del futuro della coalizione di centrosinistra e dell’unità, questo mi fa ben sperare rispetto ai risultati che andremo a costruire". La kermesse si apre venerdì alle 19 con il sindaco Matteo Lepore, Igor Taruffi, Roberta Mori, Di Stasi, il segretario regionale Pd Luigi Tosiani, Lele Roveri e Mirella Zocca. La segretaria Pd Elly Schlein arriva il 18 settembre, il presidente Stefano Bonaccini il 20 settembre; Renzi a confronto con il deputato Pd Andrea De Maria sarà al Parco Cevenini domenica e Fratoianni di Avs il 12 settembre con l’ex sindaco Virginio Merola. Per Azione ci sarà il senatore Marco Lombardo, per i 5 stelle Giulia Sarti (Giuseppe Conte era stato invitato ma per motivi di agenda non sarà presente).

L’8 settembre sarà la serata del governatore del centrosinistra Michele de Pascale, mentre la consueta intervista al sindaco Lepore sarà sabato 13 settembre. Tra i big nazionali ci saranno Pier Luigi Bersani (9 settembre), Massimo D’Alema (12 settembre), Roberto Speranza (che dialogherà con Francesco Critelli e Lucia Annunziata il 4 settembre), Lorenzo Guerini con Alessandra Moretti il 19 settembre, così come Giuseppe Provenzano con l’assessore Daniele Ara e Giovanna Botteri. Sul palco anche Andrea Orlando (il 13 settembre con anche il vice governatore Vincenzo Colla), Gianni Cuperlo e Piero Ignazi il 20 settembre. Sul palco a parlare di mobilità e alluvione anche l’assessora regionale Irene Priolo e l’assessore Michele Campaniello, mentre l’assessora regionale Isabella Conti parlerà di adolescenza e digitale. Alla festa, con i propri stand, Anpi, Cgil e Uil. Non ci sarà anche quest’anno la Cisl. Diversi i momenti dedicati alla storia del nostro Paese e dei partiti, come l’iniziativa sul Pci con anche il senatore Pier Ferdinando Casini (sabato 30 agosto).