Sul palco, le donne che fecero l’impresa

Dominavano i palcoscenici, dirigevano le compagnie, influenzavano il gusto del pubblico, rappresentavano un modello di indipendenza. Le primedonne del teatro italiano nell’Ottocento ("un secolo lunghissimo che va dalla Rivoluzione francese alla Prima Guerra mondiale", dice la studiosa Laura Mariani) hanno davvero rappresentato una bandiera nella lotta per l’emancipazione femminile e nell’impegno politico. Carlotta Marchionni sposa la causa risorgimentale stringendo rapporti con Silvio Pellico, Adelaide Ristori è la nobildonna nomade che inventa le tournée internazionali, Giacinta Pezzana si spende per i diritti civili collaborando alla rivista ‘La donna’ di Beccari, Eleonora Duse lavora a una biblioteca delle attrici e ha la forza di donare un nuovo linguaggio alle borghesi dell’epoca. A questi quattro profili Mariani ha dedicato un prezioso volume edito da Viella, ‘L’Ottocento delle attrici’, che viene presentato martedì alle 20,30 al Laboratorio San Filippo Neri. L’incontro, introdotto e coordinato da Elena Di Gioia, prevede la presenza di tre attrici (Francesca Mazza, Ermanna Montanari, Ermelinda Nasuto) chiamate a ragionare su quella eredità artistica. Che cosa è ancora vivo di quel tempo, cosa rimpiangiamo, cosa accogliamo?

Professoressa, perché la sua narrazione parte dal 1815 e arriva al 1924?

"Sono date che coincidono con snodi storici, la prima segna il Congresso di Vienna, la seconda l’avvento del fascismo. Ma il 1815 è anche l’anno in cui Carlotta Marchionni debutta nella ‘Francesca da Rimini’ preannunciando il romanticismo teatrale e il 1924 segna la morte di Eleonora Duse. Credo che la modernità stia davvero nell’Ottocento come ha sintetizzato Virginia Wolf in ‘Orlando’ : è lì che la condizione femminile cambia. Ho lavorato soprattutto nella ricostruzione di un contesto ricco di fermenti e vitalità perché purtroppo la cultura tende a ignorare il ruolo delle attrici nella Storia".

Che profilo hanno queste interpreti?

"Sono quelle che Sibilla Aleramo definiva ‘figure gigantesche’, sono attrici di tipo nuovo radicate in un panorama fertile e ancora da studiare. Alcune come, ad esempio, Fanny Sadowski non le ho trattate. Sono quattro modelli potenti che hanno radici nella seconda metà del ‘500 quando, grazie alla Commedia dell’arte, le donne salgono sul palco. Certo, Duse e Ristori sono fuori scala e offrono archivi straordinari, ma Marchionni comunica un’insolita identità pubblica d’attrice. E Pezzana, anche attraverso gli epistolari con Aleramo e Giorgina Saffi, si afferma fortemente come femminista. È lei a interpretare Amleto en travesti, nonostante Filippo Turati lo sconsigliasse".

Su tutte primeggia Eleonora Duse, la divina?

"È geniale perché sa andare oltre i limiti del teatro, fa sembrare vecchio tutto quello che c’è intorno. Si è misurata nel nascituro cinema, così come Pezzana e come lei ha girato il mondo facendosi ambasciatrice della nostra scena. Anche Ristori del resto veniva definita ’Cristoforo Colombo’ per le sue esperienze internazionali. Un’attrice come Duse ha saputo influenzare perfino Stanislavskij".