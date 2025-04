Sul palco l’irriverenza comica di Luca Zesi con lo spettacolo ’Body negative’

‘Body negative’: è il titolo dello spettacolo con Luca Zesi (a destra) in programma oggi alle 20,30 nella sala polivalente della biblioteca comunale di Anzola. Zesi nasce a Rovigo e inizia a fare stand up comedy a Roma. Si esibisce diverse volte al Top Secret e al Comedy Store di Londra, il più importante comedy club europeo. Attualmente partecipa all’edizione di Stand Up Comedy prodotta da Paramount e in onda su Comedy Central Italia e il suo nuovo spettacolo Body Negative sta facendo il giro dei teatri d’Italia. Questa forma di spettacolo è di origine anglosassone, ma anche in Italia ha conquistato larghe fasce di pubblico, che apprezza l’irriverenza del linguaggio dello stand-up comedian. Un tipo di comicità che tende a enfatizzare una certa problematicità sociale con un microfono, uno sgabello. Il comico si rivolge ai presenti; utilizza il proprio dato biografico e quello degli altri come spunto per trattare inquietudini, tabù, contraddizioni.