Sul palcoscenico e fuori, Luca Bolognese immortala gli artisti che hanno amato la città

Prosegue fino all’11 novembre nella Sala d’Ercole a Palazzo d’Accursio la mostra ’Artisti inquadrati’ del fotografo Luca Bolognese che da quasi 20 segue e fotografa gli artisti della scena cittadina, a cura di Luciano Nadalini e Maria Chiara Wang. Qui esposti sono 120 ritratti, rigorosamente in bianco e nero, realizzati in analogico, per un percorso in cui si

tenta di raccontare, come una sorta di censimento, il legame tra gli artisti e la città che li ha visti nascere o nella quale hanno deciso di far vivere la loro arte. E che in questo progetto collaborano attivamente con il fotografo attraverso luoghi o espressioni.