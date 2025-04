"Sul passaggio del tram confronto preventivo con tutti i cittadini"

Sul tram a Casalecchio serve un confronto preventivo coi cittadini. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene su uno dei ‘temi caldi’ che agitano il dibattito politico e urbanistico nella cittadina sul Reno. Secondo un ragionamento che parte dal fatto che il progetto della linea blu del tram "è di grande rilevanza per la nostra comunità soprattutto prendendo in esame la situazione dei cantieri delle linee in costruzione nella città di Bologna", premettono i consiglieri di opposizione, chiedendo prima di tutto una comunicazione dettagliata e un confronto con la cittadinanza.

"È fondamentale infatti che i cittadini siano informati riguardo agli extra costi associati alla realizzazione dell’opera rispetto al progetto originario, dei quali non abbiamo ancora ricevuto notizie chiare su come verranno coperti. Inoltre, vogliamo sottolineare l’impatto negativo che la cantierizzazione prolungata avrà sul tessuto sociale ed economico della nostra città. Anni di lavori possono compromettere la vivibilità e la sostenibilità delle attività commerciali locali, mettendo a rischio l’occupazione, peraltro già messa a dura prova dalla concorrenza dei centri commerciali e dai cantieri già in essere".

Il sindaco Ruggeri, nell’intervista al Carlino di domenica scorsa, ha spiegato che quella del tram è una opportunità ma che "finché il governo non lo finanzia in parte o totalmente fare valutazioni è prematuro". Non la pensa così FdI che valuta "inaccettabile che decine di posti auto vengano persi senza un adeguato piano alternativo".