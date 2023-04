Sul Pontelungo e in centro andrà a batteria

Niente ingombranti pali d’alimentazione neri per il tram, come a Firenze, sul Pontelungo e in concomitanza di due cavalcavia ferroviari in zona San Donato. In quei punti la tramvia, come accadrà anche nel tratto tra porta San Felice e via Indipendenza, utilizzerà un’alimentazione propria a batteria, che permetterà ai tratti in questione di fare a meno di questi pali portanti che hanno bisogno dei loro spazi (e che si portano con sé ovviamente ulteriori costi). Il tram quindi sul Pontelungo e in centro passerà come se fosse un bus elettrico, una specie di filobus, ma senza vie aeree (i fili che si vedono sopra i filobus che solcano la città) e con i consueti binari.

Intanto i lavori sono partiti, al capolinea di Borgo Panigale e a quello di via Michelino, e Vincenzo Fazio di ‘Attacchiamoci al tram’ non molla un centimetro assieme agli altri attivisti del comitato contrario all’opera. "Sapevo che la batteria potesse coprire circa sette chilometri del percorso, ma con l’aggiunta del solo Pontelungo già si sale – attacca Fazio –. Che dire, i numeri per la realizzazione di quest’infrastruttura continuano a non tornare. Siamo molto preoccupati per il destino delle attività commerciali, già il Pontelungo si è portato appresso, con i suoi lavori, delle chiusure di attività storiche, quattro famiglie che non hanno più lavoro. A Firenze, peraltro, è stata accordata solo l’esclusione della Tari per un triennio, e qui a Bologna sul fronte degli sgravi non si sta muovendo nulla. In soldoni – continua Fazio –, se un attività prima guadagnava 2.500 euro al mese e con la tramvia ne guadagnerà 500 di euro, che ristori avrà? Bologna sarà distrutta da questo progetto e a noi rimarrà la magra consolazione di affermare ‘lo avevamo detto‘".

pa. ros.