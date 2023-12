"Sul set con Adam Driver parlando di tortellini"

’Ferrari’ di Michael Mann è il film del momento. Il regista americano ha scelto il connazionale Adam Driver per interpretare Enzo Ferrari - suscitando non poche polemiche al Festival di Venezia -. Oltre a lui, tutto il cast è di grande impatto internazionale. Da Penélope Cruz e Shailene Woodley che interpretano la moglie e l’amante del Drake fino a Patrick Dempsey nei panni di Piero Taruffi. Ma accanto ai nomi hollywoodiani ne spunta uno tutto bolognese: Giuseppe Attanasio, 31 anni, che interpreta Romolo Tavoni, dirigente sportivo della casa automobilistica italiana. Nato a Bologna, Attanasio si diploma all’accademia d’Arte drammatica Nico Pepe. Nel 2020 esordisce nella serie ‘Nudes’ di Laura Lucchetti. È nel cast di ‘La legge di Lidia Poët’ e ‘Home for Christmas’ e nel film ‘I don’t understand you’ di David Joseph Craig e Brian Crano, oltre ad aver preso parte a diverse produzioni teatrali.

Attanasio, com’è andato il primo incontro con Driver?

"Mi tremava la voce quando mi sono presentato il giorno della prima prova. Qualche secondo ed è passata la paura, mi ha messo subito a mio agio, abbiamo chiacchierato prima dell’arrivo di Michael Mann".

Come ha rotto il ghiaccio?

"Una delle prime domande che mi ha fatto è stata su come andassero mangiati i tortellini, perché un ristoratore gli aveva detto che metterci il ragù è una bestemmia".

E sul set?

"È statuario, non avremmo potuto non notarlo. Anche quando non stava facendo nulla, attirava l’attenzione per la profondità di concentrazione che ha sempre mantenuto in quattro mesi di riprese. Intorno a lui creava un vuoto ‘sacro’, fatto di silenzio ma anche di rispetto. Una freddezza che sicuramente deriva dalla sua esperienza militare nel Corpo dei Marines".

È vero che lei ha partecipato al provino per divertimento?

"Non mi è passato per la mente nemmeno per un secondo che potessi davvero avere la parte, e forse questo ha fatto la differenza. Al provino non guardavo Mann come se potesse essere l’opportunità della mia vita. Lo guardavo come il regista dei film della mia adolescenza. Alla fine del provino, Michael mi ha chiesto se sapessi leggere in inglese e nemmeno lì ho capito. Un’ora dopo mi è arrivata la sceneggiatura".

Che direttore è Mann?

"È uno di quei registi che fa fare agli attori decine e decine di ciak. Non perché non sia soddisfatto, ma perché è sempre alla ricerca di quel piccolo particolare che arricchisca immensamente la scena. Nonostante la sua età – ha più di ottant’anni – è una persona energica, un leone, uno che rincorre assistenti e attori".

Cosa l’ha colpita del grande regista?

"La sua capacità di mettere a proprio agio un attore pur sapendo di dovergli chiedere qualcosa di estremamente faticoso. Quando ci vedeva stanchi o un po’ confusi si avvicinava a noi e ci stringeva il braccio con la mano ‘a tenaglia’, lo chiamavamo la chela di Michael (sorride, ndr), era il suo modo per farci capire che lui c’era".