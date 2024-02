Sul sito Internet e sul giornale: come votare

Il Carlino vuole dare voce ai propri lettori, offrendo la possibilità a tutti i cittadini di dire la propria opinione sul modello di ’Città 30’. Una decisione che sta facendo discutere, visto l’alto numero di partecipanti al sondaggio proposto dal nostro quotidiano. Per raggiungere più persone possibili, il questionario è disponibile in diverse forme, proprio come l’informazione. Il quesito è, quindi, sia cartaceo sia digitale, ed è stato capace di attirare l’attenzione: in oltre seimila bolognesi hanno aderito all’iniziativa.

Ma come si può partecipare?

Il procedimento è molto semplice. È possibile ritagliare e compilare l’apposito tagliando, in basso in questa pagina, che dovrà essere spedito - o portato in redazione - all’indirizzo il Resto del Carlino, via Mattei, 106, cap 40138. Nello spazio indicato nel tagliando, bisogna votare a favore o contro ’Città 30’, potendo dare anche una motivazione al voto nello spazio apposito, sotto le caselle da crocettare.

Il sondaggio però si ’sdoppia’ ed è presente anche nel mondo digitale. Sul web, infatti, è facilissimo aderire all’iniziativa. Ecco quali sono i passaggi da seguire. Bisogna collegarsi al nostro sito www.ilrestodelcarlino.it/bologna. A quel punto, basta cliccare sul link

apposito e rispondere ‘sì’

o ‘no’ alla domanda del

sondaggio in merito alla

‘Città 30’ e ai nuovi limiti

di velocità in vigore: "Sei

d’accordo con questa

decisione".

Al di là della risposta

secca, come si diceva, è

una ottima occasione per

condividere eventuali idee

per migliorare il traffico in

città.