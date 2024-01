Sul sito Internet e sul giornale di carta: come partecipare Il Carlino promuove un sondaggio sulla "Città 30" per dare voce ai bolognesi. È possibile compilare il questionario cartaceo o digitale, esprimendo la propria opinione sul progetto e fornendo suggerimenti per migliorarlo. Il sondaggio può essere inviato via posta o consegnato in redazione, oppure compilato online sul sito del giornale.