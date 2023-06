Sul tir cocaina per 7 milioni di euro Maxi sequestro all’Interporto

di Nicoletta Tempera

Ottantacinque chili di cocaina. Un tesoro da 7 milioni di euro, trasportato su un tir del pesce surgelato. Sono stati i militari del 2° Nucleo metropolitano della Guardia di finanza a trovarlo, mentre erano impegnati in una serie di controlli ai mezzi pesanti in entrata e uscita dall’Interporto. Un maxi-sequestro che ha portato all’arresto del camionista, un trentacinquenne di Reggio Calabria, titolare di una ditta individuale operante nel settore dell’autotrasporto.

Il sequestro è avvenuto negli scorsi giorni. Quando i militari hanno intimato l’alt al tir, l’autista è apparso subito molto agitato. Un nervosismo che è aumentato quando i finanzieri si sono avvicinati alla motrice, per controllare i documenti. Proprio questo stato d’animo, unito al fatto che dall’inserimento del nome dell’uomo in bancadati erano emersi dei precedenti penali, ha spinto a una perquisizione più accurata del mezzo pesante. Così sono saltati fuori i panetti. Alcuni nel cruscotto. Altri nascosti, neppure troppo, in più sacchi nella parte posteriore della cabina, sotto al lettino del camionista. Neanche uno scomparto segreto, per nascondere un tale quantitativo di cocaina, diviso in 77 panetti, trasportato praticamente alla luce del sole. I finanzieri hanno trovato nelle disponibilità del camionista anche 2mila euro. Il trentacinquenne è stato fermato subito dopo aver caricato il pesce surgelato nei depositi dell’Interporto e stava ripartendo, diretto a sud Italia.

Adesso le Fiamme gialle stanno lavorando per ricostruire il percorso dello stupefacente e soprattutto individuare la rete di cui fa parte l’arrestato, con piccoli precedenti per truffa e ricettazione, ma non per fatti legati allo spaccio. Se, come si sospetta, sia un cavallo al servizio delle ndrine o se abbia rapporti con altre organizzazioni di criminalità organizzata saranno le indagini a dirlo. Adesso, dopo la convalida, il trentacinquenne è detenuto alla Dozza. La cocaina, così come il denaro e il tir, sono stati sequestrati.

L’arresto arriva a pochi giorni dalla maxi operazione della Finanza che ha portato all’esecuzione di 41 misure cautelari, di fatto decapitando un sodalizio, con a capo il boss Giuseppe Romeo, ‘u Maluferru’, uno dei capi del cartello ‘Staccu’ di San Luca, capace di movimentare tonnellate di cocaina dal Sudamerica in Italia, con ‘base logistica’ in Emilia-Romagna. Un’operazione che, ancora una volta, dimostra non solo la dimensione della domanda e dello smercio di cocaina su Bologna, snodo nevralgico per i traffici e piazza di spaccio di prima importanza; ma anche l’interesse delle organizzazioni criminali, prima tra tutte la ’ndrangheta, a investire in attività e imprese con sede nel territorio emiliano, infettando così l’economia locale. Un quadro in cui, come ha ricordato il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, generale Carlo Levanti, in occasione della firma del protocollo con l’Ausl sui progetti del Pnrr, "il lavoro di informazione e indagine proprio della Guardia di finanza è fondamentale per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale locale".