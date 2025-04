Sulla bici in compagnia di Davide Cassani

Pedalare in sella a una bicicletta è bello. Farlo al fianco di chi ha scritto pagine importanti di ciclismo, come Davide Cassani (nella foto) di più. Scatta alle 10 la prima edizione della Pedalata di Primavera, promossa dal centro commerciale Navile in collaborazione con la Ciclistica Due Torri. Sette chilometri rivolti a chi vuole divertirsi, pedalando in compagnia. Percorso ciclopedonale su Strada Bianca del Canale Navile, fino al Ponte della Bionda e ritorno al centro commerciale. Un momento per riscoprire il territorio. Lungo il percorso, personale dell’associazione Volontari per il canale-il nostro Navile intratterranno i ciclisti con storie e aneddoti. Ci sarà ’Pedalando’, movimento di resistenza al Parkinson, portavoce dello sport inclusivo e senza barriere. Sul percorso l’assessora Roberta Li Calzi.