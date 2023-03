Gianni

Gennasi

LAURA PAUSINI Stando alle pubblicazioni, la cantante romagnola si sposerà civilmente con il compagno Paolo, chitarrista e produttore discografico, nella nostra città, presumibilmente a giugno. Sulla Carta, il matrimonio dell’anno. GIORGIA MELONI

Di ritorno dal congresso della Cgil a Rimini, venerdì la premier ha fatto tappa al Cosmoprof. In particolare, si è fermata nello stand dell’amico e senatore Renato Ancorotti, titolare dell’azienda leader mondiale nella produzione di mascara. Non c’è trucco, non c’è inganno.

GIANLUCA VACCHI

È indagato dalla Procura di Tempio Pausania per presunti abusi edilizi nella villa da 15 milioni in costruzione a Porto Cervo. Secondo i suoi avvocati, Mr Enjoy ha già chiarito tutto. Secondo noi, stava meglio prIMA.

SÌ, VIAGGIARE

Seconda apertura straordinaria domenica prossima dell’Ufficio passaporti di via Sant’Isaia 1, dalle 8 alle 24. L’ha disposta la Questura allo scopo di accelerare le procedure in vista delle vacanze pasquali. Come cantava il grande Julio, se non mi rilasci non vale. LAMBORGHINI

Bilancio 2022 da record della Casa del Toro, grazie soprattutto alle vendite dell’Urus, ben oltre la metà del totale. In altri termini, a Sant’Agata Bolognese i numeri vanno sempre più Suv.

VIRO

I lucchetti e le serrature dell’azienda di Zola Predosa sono stati acquistati dal colosso francese Sfpi Group, quattromila dipendenti e seicento milioni di fatturato. Oui, hanno chiuso un buon affare.

LA VIRTUS

Parzialmente riscattando il meno ventidue subito nel girone di andata alla Segafredo Arena, domenica la squadra di Scariolo ha battuto l’Olimpia a Milano, e ora comanda da sola la classifica della serie A di basket. Saranno caffè amari per tutti, sperano i tifosi.