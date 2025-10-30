"Sulla cotoletta serve un’enciclopedia"

Luca Cesari, storico bolognese della gastronomia è riuscito a condensare in 258 pagine ’La storia mondiale della cotoletta’ (ed il Saggiatore), che presenta oggi alle 18 alla libreria Ambasciatori di via Orefici, dialogando con Alessandro Vanoli.

Un libro che già dal titolo ci informa che la cotoletta è un piatto che esce dai confini europei...

"Proprio così, perché si forma in Europa ma poi invade tutto il mondo, arrivando anche in America e in Giappone. Avrei dovuto chiamarlo ‘storia (quasi) mondiale’ perché la cotoletta è talmente diffusa che non si riesce a dare conto di tutte le forme di cotolette nel mondo. Avrei avuto bisogno di un’enciclopedia in sei volumi, ma ho preferito attenermi alla storia e alle forme più importanti che l’hanno trasformata nell’oggetto gastronomico che è oggi".

La cotoletta non è ai livelli del tortellino, come dibattito, ma è comunque oggetto di campanilismo. Bologna come si afferma nella storia geografica?

"Bologna arriva cronologicamente subito dopo la milanese e ne è una variante. Si pensa che il primo a raccontarla sia stato Pellegrino Artusi, ma non è così. Debutta infatti in un ricettario inglese dove viene descritta la Bolognese Cutlet: una cosa particolare perché ci sono anche i maccheroni. Quando gli inglesi parlavano di un piatto italiano, non potevano del resto mancare i maccheroni come contorno. Ma c’è da dire che la colpa è anche nostra, perché spesso e volentieri nell’Ottocento servivamo la carne con la pasta per contorno. Nel libro ho scritto un’appendice sul tema".

Sulla tavola delle specialità bolognesi più amate, la cotoletta che posto ha?

"Ai primissimi posti. Noi siamo fortissimi sui primi: tortellini, tagliatelle al ragù, lasagne che fanno la triade degli irrinunciabili. Ma tra i secondi la cotoletta è al primo posto come piatto più identitario. Poi ci sono le faraone, le polpette coi piselli, piatti un po’ meno specificatamente petroniani. Poi va detto che la cotoletta è proprio il simbolo dell’opulenza bolognese, nel bene e nel male…. Per i dietologi".

Come si riconosce la vera bolognese?

"A differenza della milanese che richiede sempre il taglio della lombata di vitello con l’osso, la nostra può essere a costata. Ma già Artusi la fa con la bistecca di vitello e quindi quarto posteriore di vitello o una fetta di fesa. Può essere più o meno battuta, si lascia un po’ callosa, poi si fa come una milanese, passata nell’uovo, nel pangrattato e fritta nel burro chiarificato. Dopo la frittura la milanese viene servita, noi invece abbiamo un ulteriore passaggio: si copre completamente di fette sottili di prosciutto crudo, parmigiano reggiano abbondante e poi si mette in una padella con un filo di brodo sul fuoco e coperta, così da creare una camera di vapore all’interno che scioglie il parmigiano. Ed è pronta".

Gli americani sono molto appassionati di certe nostre ricette, tipo il ragù che però portano sugli spaghetti e non con le tagliatelle: c’è da chiedersi come sia la cotoletta all’americana.

"Nasce dalle cotolette europee, in particolare italiane, la Chicken Parmisan è diversa ma assomiglia un po’ alla bolognese. È fatta con petto di pollo, e va bene, si frigge come la milanese però deep fried in olio, non in burro, la coprono di salsa di pomodoro, formaggio e la passano in forno. Spesso è accompagnata dalla pasta. Potremmo dire che sia una via di mezzo tra le nostre cotolette e una parmigiana. Nella Costa Est, negli anni Trenta del Novecento, spopolava. Ma prima c’era la milanese, un piatto di grandissima classe che veniva servito nei ristoranti del Waldorf Astoria".

Benedetta Cucci