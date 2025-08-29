"Sulla discarica confronto aperto a tutti"

Lo scorso giugno è stato depositato da parte di Herambiente un progetto di ampliamento della discarica di Galliera, che prevede la raccolta di rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi. "La richiesta è pervenuta sul nostro territorio poiché il piano rifiuti regionale privilegia i siti dove già sussistono impianti analoghi", commenta il sindaco Stefano Zanni, che prosegue: "La normativa statale e regionale del 2016 prevede che il pallino decisionale lo abbiano in mano Regione e Arpae, mentre al Comune compete esclusivamente esprimersi in materia urbanistica ed edilizia".

"Sin dall’inizio del procedimento – aggiunge Zanni –, l’amministrazione comunale si è posta in maniera neutrale rispetto alla proposta; non l’abbiamo richiesta e ne avremmo fatto volentieri a meno, ma non potevamo impedirne la presentazione, ma ci troviamo a doverla affrontare, provando a valutare tutti gli aspetti e gli scenari possibili e cercando di fornire ai cittadini gli strumenti per potersi costruire un’opinione informata e scevra da pregiudizi. Ragione per cui è nato un percorso di confronto pubblico voluto dall’amministrazione". Il tema principale per Zanni è "la tutela ambientale e della salute pubblica ed è per questo che dal percorso di confronto pubblico vogliamo emergano tutte le possibili problematicità, da rappresentare poi in Conferenza dei Servizi; i dubbi e le preoccupazioni sono legittimi, ma è solo attraverso il dialogo e il confronto che possono essere affrontati. L’invito è quindi di partecipare agli incontri previsti dal percorso, senza chiudersi in assemblee che possono rivelarsi autoreferenziali, o dare credito a notizie non veritiere. Poi chiaramente, la decisione sarà della Regione e noi come Comune faremo tuttop quanto in nostro potere per evidenziare le criticità esistenti".

"Se l’ampliamento dovesse essere autorizzato, e non dipende da noi – rimarca Zanni – sarà fondamentale gestire con attenzione il tema dei monitoraggi, delle compensazioni ambientali e di quelle economiche, che di certo potrebbero dare importanti risorse al Comune da destinare a investimenti e ristori per la popolazione". Il sindaco conclude con una provocazione: "Ben vengano le iniziative spontanee da parte di cittadini e comitati. Noto però una piccola stranezza: il piano rifiuti lo redige la Regione, ci sono figure in Hera con ruoli politici nel Pd eppure lo stesso partito a livello locale costituisce un gruppo Facebook contro la discarica? Mi viene da pensare che, più che altro, vogliano attaccare politicamente l’amministrazione e cercare di rifarsi una verginità politica persa da tempo".

Zoe Pederzini