"Sulla linea Porretta-Pianoro serve un supplemento di indagine"

Nel dibattito sui ritardi, i guasti e i disservizi sulla ferrovia Porrettana si è inserito anche l’intervento di Marta Evangelisti (FdI) che ha incalzato la giunta sullo stesso tema per poi insistere in particolare sulla linea passante con Pianoro nell’ambito del potenziamento del Servizio ferroviario metropolitano: un progetto al via fra tre mesi ma per il quale "non ci sono le condizioni" ha ribadito la capogruppo che già a suo tempo sottolineò le perplessità espresse sin dopo l’annuncio di un anno fa da parte del Comitato per la ferrovia Porrettana che a proposito dell’annunciato nuovo servizio passante ferroviario da Pianoro a Porretta spiegava come "in estrema sintesi si tratterebbe di allungare tutti i treni circolanti sulla linea Porrettana sino a Pianoro spostando in avanti di 15 minuti tutte le attuali partenze dei treni".

Un esito che ha suscitato le forti perplessità "in merito ad alcuni aspetti a partire dallo slittamento degli orari che impedirebbero a decine di lavoratori e studenti di raggiungere in tempo i luoghi di lavoro e di studio". Un progetto che Corsini ha confermato valido ribadendo poi "che verrà comunque fatta un’approfondita verifica tecnica supplementare sulla affidabilità del servizio".

"Non vorremmo- ha replicato la Evangelisti- che succedesse come a Bologna sul tram o i 30 all’ora. Prima si adottano misure restrittive e peggiorative, poi si fanno gli studi". Per quanto riguarda le responsabilità dei disagi, l’esponente di Fratelli d’Italia ha mostrato in aula il suo abbonamento ’Mi muovo’ valido appunto sulla linea Porrettana: "Visto che c’è il suo logo sulla tessera, la Regione dovrebbe adoperarsi perché quel servizio possa essere definito tale", ha concluso. Un tema sul quale si è registrato anche l’intervento della ex M5s Giulia Gibertoni che ha invitato la Regione a fare valere il proprio ruolo in Tper, che gestisce la linea insieme a Trenitalia: "Siete su tutti i lati del tavolo", ha osservato.