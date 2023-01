Sulla mobilità la città resta al palo

Per Bologna la mobilità è un nodo difficile da sciogliere. Il Civis con i costi lievitati e mille polemiche, il People Mover che a ritmi alterni si blocca per guasti, il Passante autostradale nato per aggirare la città a nord (soluzione di buonsenso) con retromarcia per diventare un allargamento dell’attuale tangenziale e ora il tram impantanato fra costi e contrarietà di buona parte dei cittadini. La sensazione, al di là dei singoli casi, è che gli amministratori di Bologna forse non hanno saputo ragionare in grande e con sufficiente lucidità. Sfortuna? Casualità? La città delle Due Torri si vanta di essere una realtà europea ma con la mobilità resta al palo. E’ un problema di uomini o di politica? Un po’ tutte e due le cose che compongono un cocktail non di buona qualità. Ora salta fuori che per il tram ci sono 50 milioni di extra costi. Il Comune sostiene di avere i fondi ma li chiede al governo. E’ una cifra molto alta. Al di là di chi aprirà il borsellino ci si chiede come mai costi del genere non erano stati previsti, anche se c’è l’attenuante dell’aumento del prezzo dei materiali. Qualcuno ha sbagliato i conti? L’assessore alla mobilità dell’Emilia Romagna difende il tram e si è confrontato a lungo anche col viceministro Galeazzo Bignami. Alla fine il tram si farà e i cantieri partiranno come previsto, ma forse non era un’opera prioritaria. A questo punto si aprano i cantieri e si chiuda il prima possibile la pratica.

mail: [email protected]