Sulle arie d’opera il Comunale torna in Giappone

dall’inviato

Letizia Gamberini

Sono passati quattro anni, ma con la pandemia che nel frattempo ha dilatato i tempi anche dell’arte, sembrano di più. Il Teatro Comunale è tornato per la nona volta in Giappone, Paese con cui il legame è forte, iniziato nel 1993 e rinsaldato in quel 2011 in cui l’ente lirico bolognese fu il primo a suonare in un Sol Levante da poco colpito al cuore dal disastro di Fukushima. Lo ha ricordato ieri il sovrintendente Fulvio Macciardi, alla conferenza di presentazione di una delle due opere della tournée: Tosca di Giacomo Puccini, una nuova produzione TCBO già vista al Nouveau in estate, con la regia di Giovanni Scandella e la direzione di Oksana Lyniv. Nella rappresentazione che debutterà giovedì 2 novembre nel tempio della musica Bunka-Kaikan i protagonisti saranno il soprano Maria Guleghina (in alternanza a Maria José Siri), il tenore Marcelo Alvarez (Cavarodossi, in alternanza a Matteo Desole) e Ambrogio Maestri, nel ruolo di Scarpia con Massimo Cavalletti. Completano il cast Christian Barone, Paolo Maria Orecchia, Paolo Antognetti e Niccolò Ceriani; scene di Manuela Gasperoni, costumi di Stefania Scaraggi e luci di Daniele Naldi.

"Sono molto legata a Puccini – ha spiegato Lyniv – perché ho diretto come prima opera a Odessa proprio la sua Madama Butterfly. E nel 2008, per la mia prima volta in Giappone, rimasi colpita dalla visita a Nagasaki e ai giardini dedicati al compositore". Il 3 novembre debutterà invece Norma di Vincenzo Bellini, la nuova produzione del Comunale in collaborazione con Opera Carlo Felice Genova che i bolognesi hanno visto in primavera, nella lettura data dalla regista Stefania Bonfadelli con Francesca Dotto, sul palco in Giappone assieme a Ramon Vargas (Pollione), Andrea Concetti, Aya Wakizono (Adalgisa anche al Nouveau), Benedetta Mazzetto e Paolo Antognetti. Sul podio c’è invece il maestro Fabrizio Maria Carminati. Le scene sono di Serena Rocco, i costumi di Valeria Donata Bettella, le luci di Daniele Naldi e i movimenti coreografici di Ran Arthur Braun. In entrambe le opere il coro è stato preparato da Gea Garatti Ansini. Dopo le repliche di Tokyo, in cui si terrà anche un concerto sinfonico all’università di Seitoku il 6 novembre, la tournée proseguirà fino al 12, facendo tappa a Nagoya, Okayama e Osaka e a Otsu.

"Abbiamo realizzato queste Norma e Tosca – ha considerato Macciardi – molto simili a come le avevano pensate i compositori. Con grande orgoglio abbiamo la nostra orchestra, il nostro coro e i nostri tecnici". E se dunque nel 2011 "portammo un segno di speranza e di gioia", il tema della forza della musica come "messaggio di pace" in un mondo insanguinato dalle guerre è stato al centro della presentazione di ieri. Lo ha sottolineato Lyniv - che con l’Orchestra giovanile ucraina si è recentemente esibita a Bologna, ma non può ancora suonare in patria -, ma anche Guleghina, che con il cuore diviso fra Ucraina e Armenia sente "questo dolore. La guerra non è mai giusta, ma anche per questo ho deciso di venire in Giappone, perché una cosa che fa continuare a vivere è cantare, e condividere l’anima con il mondo. Sono grata al Comunale per essere qui e sogno con il maestro Lyniv di tornare a suonare a Odessa. Fate la musica, non la guerra". E mentre Alvarez si unisce ("durante il Covid mi definivo un infermiere dell’anima, ora sono come un prete dello spirito, per far dimenticare questa aggressività"), Lyniv ha annunciato "una sorpresa". Oggi all’ambasciata ucraina, infatti, sarà presentato il documentario ‘Mozart per solidarietà’, tradotto per i giapponesi, sulla figura del figlio di Mozart che ha vissuto per trent’anni in Galizia. "Nel film musicisti ucraini suonano brani suoi e dei suoi allievi e raccontano come sono scappati dalla guerra e come preservano la cultura contro la distruzione". Alla conferenza ha partecipato anche il manager Masayuki Kobayashi (The Concert Doors), che ha rinnovato il rapporto con il Comunale "sempre molto amato dal pubblico giapponese".