"Sulle nostre vette scenderanno circa trenta centimetri di neve"

L’economia della montagna di questi tempi si misura in centimetri di neve. E le buone notizie sono appena iniziate dato che, secondo le stime di Arpae, sull’Appennino bolognese "fra giovedì e venerdì ne cadranno circa una trentina". Sandro Nanni, responsabile della struttura Idro-meteo-clima usa tutti i condizionali dal caso, ma l’ondata di freddo è già qui.

Nanni cosa accade sui nostri territori a livello meteorologico?

"Neve (prevista anche in pianura giovedì) e temperature più basse sono frutto di una perturbazione proveniente dalla Scandinavia, passata prima dalla Francia e poi dall’alto Tirreno. Ha una circolazione anti-oraria, di tipica dei cicloni extra-tropicali. Le stime sono che possa insistere sui nostri territori almeno fino a venerdì, spostandosi poi da sabato in Romagna".

Quanta neve è caduta fino a questo momento sui rilievi?

"Parliamo di una quantità discreta: dai 15 ai 30 centimetri sopra i mille metri e, considerando che i nostri sensori arrivano fino a 1.500 metri al massimo, sicuramente sulle vette ci sarà anche qualcosa di più".

In pianura ancora nessun fiocco, cosa ci dice il bollettino meteo da oggi fino a venerdì?

"Oggi sarà un po’ una giornata di transizione dopo le discrete precipitazioni dei giorni scorsi. Prevista neve sui rilievi oltre i mille metri, con temperature comprese fra 2 e 5 gradi".

Perché di transizione?

"Perché giovedì sarà invece il giorno clou per il freddo. Il ‘minimo depressionario’ causato dalla perturbazione di origine scandinava con aria più fredda più diffusa, tra 0 e 1 grado, determinerà probabilmente l’arrivo della neve anche in pianura, dal primo pomeriggio. Principalmente potrebbe essere interessata la parte occidentale e per poi spostarsi verso la Romagna".

La montagna e il popolo dello sci reclamano neve, saranno quindi accontentati.

"Allo stato attuale delle previsioni sì, molto probabilmente, fra giovedì e venerdì cadranno sulle vette una trentina di centimetri del manto bianco. La linea di demarcazione, in questo caso, potrebbe essere la via Emilia: a sud della nostra direttrice principale, qualcosa, verso il fine settimana, ancora si potrebbe imbiancare".

Gabriele Tassi