Sulle pareti nascono fumetti Il progetto degli studenti

Una ventina di studenti dell’istituto superiore Malpighi, ha realizzato un murale all’interno di una delle aule della sede di San Giovanni in Persiceto. Nel disegno i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di vignette e strisce a fumetti. E per far conoscere ai ragazzi tecniche e modalità operative è stato invitato il fumettista, sceneggiatore e storico dell’arte Giorgio Perlini. Il professore ha raccontato e soprattutto mostrato agli studenti come si possono realizzare i disegni e come valorizzarli. Il murale nelel pareti delle aule fa parte del progetto trasversale, poiché coinvolge studenti che frequentano diverse classi, che si chiama ‘Cre-attività oltre la scuola’. E si è potuto realizzare grazie al coordinamento delle insegnanti Elisabetta Roncarati e Concetta Persico, referenti del progetto, coadiuvate dal fumettista ed educatore Alex Agni.

"Il progetto del murale – spiegano le docenti - è nato con l’intento di sensibilizzare gli studenti all’arte e alla bellezza nella valorizzazione dell’ambiente in cui trascorrono gran parte del loro tempo. Appunto le aule della scuola. L’attività artistica ha contribuito a saper ri-creare nuovi spazi educativi intensificando l’interesse per la scuola, attraverso l’impegno, la condivisione e la partecipazione consapevole di cittadinanza attiva, per la cura del bene comune". E aggiungono: "La scelta di proporre un potenziamento delle attività artistiche in orario extrascolastico pomeridiano è servito per evitare eventuali insuccessi formativi e combattere la dispersione scolastica. Tutto questo in un clima di inclusione e integrazione sociale". "Il murales – dice infine il docente Paolo Forni –, ha contribuito a creare un clima allegro. Si sono avvicendati, a rotazione, gli alunni interessati di tutte le classi della sede. Ciò in una sorta di visione comune di creatività, rendendo ciascun studente protagonista del contesto in cui trascorre una buona parte delle sue giornate quotidiane". L’inaugurazione del murale e della mostra sul fumetto si terrà l’ultimo giorno di scuola, vale a dire mercoledì prossimo dalle 9 alle 12.

Pier Luigi Trombetta