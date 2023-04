Sulle tracce del lupo al Parco di Monte Sole

Una passeggiata per bambini e famiglie, sabato 15 aprile, alla scoperta del lupo: attraverso giochi e storie si andrà alla ricerca delle sue tracce per conoscere le sue abitudini e ascoltare i suoi segreti passeggiando per i prati e i boschi del Parco storico di Monte Sole. L’evento è adatto ai bambini dai 4 anni. Ritrovo alle ore 10 al Poggiolo, in Via san Martino 25 a Marzabotto. Termine previsto ore 13. Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente: [email protected] Marco 335 709 2063.