Summer Festival nel fine settimana. Al parco scatta la disinfestazione

Doppio intervento di contrasto alla diffusione della Dengue oggi tra Montepastore e Crespellano. Nel paesino dell’alta valle del Lavino, in territorio di Monte San Pietro è iniziata l’altra notte il primo ciclo di disinfestazione dopo la registrazione di un caso di Dengue di una persona residente in quella frazione. Il paziente si era recato al pronto soccorso per il persistere di una febbre resistente ad ogni terapia sintomatica. A seguito degli accertamenti si è stabilito che si tratta della malattia virale trasmessa dalle zanzare, caratterizzata da febbre alta, eruzioni cutanee, e dolori muscolari e articolari. A comunicare l’avvio dei provvedimenti a tutela della salute pubblica è stato il Comune che nel pomeriggio di martedì con volantini e messaggi social ha annunciato i primi interventi che verranno effettuati per tre notti consecutive. La disinfestazione che riguarda da subito le aree pubbliche di via Guttuso, Calvino ed una parte di via Lavino e di via Varsellane. Ovvero all’interno del raggio di possibile contagio dal caso accertato. A partire da ieri mattina poi e fino a fine lavori, la ditta Biblion si occuperà degli interventi nelle aree private: cortili e giardini: e per far questo è indispensabile che i residenti garantiscano l’accesso alle aree esterne all’abitazione.

Dopo il caso registrato la settimana scorsa a Bazzano anche in Valsamoggia sono in programma interventi straordinari preventivi adulticidi in occasione di eventi in aree verdi pubbliche dove è prevista la partecipazione di un elevato numero di persone. Ed è il caso del trattamento straordinario al parco de André (Crespellano) in vista del Valsamoggia Summer Festival che si svolgerà nel fine settimana.