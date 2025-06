Summer school Mast, iscrizioni aperte fino al 22 giugno. Sessanta borse di studio a disposizione dei meritevoli

Sono aperte fino al 22 giugno le iscrizioni alle tre ‘Summer School’ organizzate da Fondazione Mast a Bologna in collaborazione con l’Ufficio scolastico dell’Emilia-Romagna e il Gruppo Coesia. Dedicate a studenti e studentesse di III e IV superiore (60 posti in totale), sono in programma dal 4 all’11 luglio. Gli studenti che intendono partecipare devono avere la media del 7 nel quadrimestre precedente e inviare un video messaggio di massimo un minuto nel quale raccontare e motivare la candidatura. Sarà poi stilata una graduatoria, da cui saranno ‘pescati’ i primi 60 classificati. Fondazione Mast ha reso disponibili, per ognuna delle tre ‘Summer School’, 14 borse di studio a copertura totale del costo d’iscrizione, più 6 a copertura parziale. Le Summer School prevedono una vera e propria full immersion tra didattica, laboratori e incontri, dal mattino fino a sera.