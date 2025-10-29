Summit comitato-sindaci: "Lotto 3, obiettivi comuni"

Il comitato ’Viabilità e Territorio’ incontra i sindaci di Pianoro e San Lazzaro di Savena: al centro del dibattito c’è la questione del Lotto 3 della Lungosavena. Nelle ultime settimane il tema della viabilità nell’area est di Bologna ha confermato che il dialogo tra cittadini e istituzioni è un passaggio necessario di ascolto e responsabilità.

Il comitato ’Viabilità e Territorio’ di Villanova di Castenaso ha incontrato il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini, e successivamente la sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati, insieme all’assessore alla Mobilità, Luca Melega, per un confronto approfondito sulle prospettive dell’asse viario alternativo alla tangenziale.

Nel corso degli incontri il comitato ha ribadito la propria posizione con chiarezza e trasparenza: la vera priorità per l’area metropolitana resta il Lotto 3 della Lungosavena, un’infrastruttura strategica capace di collegare Pianoro, San Lazzaro di Savena, Castenaso e Granarolo dell’Emilia in un sistema di mobilità più fluido, sostenibile ed equilibrato. Gli incontri sono stati un momento di confronto autentico, animato da senso civico e da quella competenza che nasce dall’esperienza diretta di chi vive ogni giorno le criticità del territorio. È emerso un messaggio chiaro: quando una comunità si organizza e chiede ascolto, sta esercitando partecipazione. In questa direzione, il comitato specifica "esprime apprezzamento verso chi, nelle amministrazioni e nei gruppi politici, ha saputo interpretare la mobilitazione dei cittadini come un segnale di maturità democratica. A Castenaso, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha dato prova di aver compreso la portata del tema. Il Pd ha riconosciuto la necessità di mantenere un dialogo costante nei confronti del comitato ’Viabilità e Territorio’, valorizzando il contributo dei cittadini e il principio del confronto costruttivo. La collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni resta, oggi più che mai, l’unico antidoto all’immobilismo. Le scelte infrastrutturali e strategiche che riguardano la viabilità segneranno in modo duraturo il futuro dei territori dell’area metropolitana". E la nota si conclude sui prossimi passi da svolgere sulla questione: "Su questo terreno di responsabilità condivisa e partecipazione attiva, il comitato ’Viabilità e Territorio’ continuerà a operare con la stessa determinazione con cui è riuscito a riportare il tema del Lotto 3 della Lungosavena al centro del dibattito pubblico".

z. p.