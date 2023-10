Summit dei capigruppo. Il sindaco s’infuria con FdI

Una riunione che, secondo chi ha partecipato, è stata decisamente infuocata. Il sindaco Matteo Lepore, prima dell’intervento in Aula, ha voluto incontrare i capigruppo e illustrare le prossime mosse. Tutto è partito con un appello alla collaborazione, "affinché si tuteli uno dei simboli della città, al di là delle differenze politiche". C’è chi ha annuito, ma anche chi ha incalzato. E, da quello che filtra, se la riunione è partita come "un’informativa" sulla Garisenda, via via i toni si sono accesi. A far infuriare il sindaco le ultime dichiarazioni di diversi esponenti di FdI (dal capogruppo Stefano Cavedagna, al senatore Marco Lisei fino al viceministro Galeazzo Bignami) molto duri rispetto all’operato di Lepore. Da qui, il primo cittadino è sbottato, facendo intendere che se l’intento è condizionare e ’inquinare’ l’operato del Comitato tecnico scientifico, con allarmismi non giustificati da dati ufficiali, non ci penserà un secondo a rivolgersi alle autorità competenti. In pratica, ha tradotto Cavedagna in Aula, "il sindaco minaccia di denunciarci se vogliamo mettergli i bastoni tra le ruote. Sono anni che facciamo interrogazioni sullo stato di salute della Garisenda e chiediamo i verbali del Comitato". Sulla stessa linea, Giulio Venturi, portavoce della Lega: "Lepore vuole zittire ogni forma di opposizione non ritenuta idonea", mentre il capogruppo Pd, Michele Campaniello risponde a tono: "Si sta facendo una grande operazione di speculazione politica. Non escludiamo azioni di tutela legale". Più morbidi i civici Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase: "Collaboriamo, ma se verranno appurati mancati controlli, l’amministrazione si assuma le sue responsabilità".

Da quello che filtra, il primo cittadino si sarebbe indignato delle accuse di "incompetenza" mosse dai meloniani, bollando come troppo ’spavalde’ le dichiarazioni sui pericoli della Garisenda, quando mancano i dati definitivi dei tecnici. Lepore, del resto, ha spiegato il motivo dell’attivazione della task force e della ditta specializzata, nonché dell’isolamento dell’area: "Il sindaco in caso di allarme dev’essere informato. Informazioni (sulle criticità della Torre, ndr) che mi sono state inviate dalla Soprintendenza il 13 ottobre". Sottotesto: la Soprintendente è entrata nel Comitato scientifico a giugno, ma il sindaco è stato informato delle oscillazioni anomale solo mesi dopo. L’organismo che monitora la Garisenda, infatti, è attivo dal 2018, ma l’anno scorso è stato allargato da quattro a 15 membri.

ros. carb.