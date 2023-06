Summit tra Comune e comitato di piazza Aldrovandi, "Serve di più"

"Siamo in attesa, stiamo valutando le cose che sta mettendo in campo il Comune e con loro ne riparleremo a breve. Il presidio che c’è stato finora? Serve di più". Dovrebbe svolgersi in questi giorni, probabilmente entro la fine di questa settimana, un summit tra rappresentanti di Palazzo d’Accursio e il comitato di piazza Aldrovandi, che recentemente con una lettera all’amministrazione aveva messo in fila tutti i problemi del slargo centrale della movida notturna, in piena zona universitaria. Il presidio speciale della Polizia Locale ha funzionato, però il ritorno del baccano a presidio assente ha riproposto il problema. Per Barbara Guidicini, residente, sono "tutti aspetti di cui parleremo a breve con il Comune". I residenti di piazza Aldrovandi e delle vie limitrofe chiedono da tempo più controlli e anche più sanzioni, se necessarie. E hanno chiesto più certezze nel lungo periodo per il presidio fisso della piazza. Insomma, c’è voglia di collaborare, ma si attendono altre risposte da Palazzo d’Accursio.

pa. ros.