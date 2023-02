Summit tra sanità privata e Regione "Fumata nera: i conti non tornano"

di Donatella Barbetta Fumata nera all’incontro sul budget tra l’Aiop, l’Associazione dell’ospedalità privata, e la Regione. "Le posizioni restano distanti – ammette Luciano Natali, presidente regionale di Aiop – e non abbiamo trovato una soluzione. Noi non possiamo toccare il nostro budget di 300 milioni, fermo al 2011, e credo che questo punto sia stato compreso anche dalla controparte. Ci rivedremo venerdì, sì diciamo che per ora è una fumata nera". Da capire come in pochi giorni la situazione potrà evolvere. "Noi siamo disponibili a ridurre alcune prestazioni extra budget che nel tempo ci sono state chieste. Quali? Quelle collegate al Covid, per esempio, come alcune visite. Ma è certo – osserva Natali – che parlando di ospedali dobbiamo ragionare seriamente, perché ogni decisione ricade sulla salute delle persone. Non possiamo applicare metodi ragionieristici o parlare di tagli lineari, altrimenti rischiamo un ridimensionamento o addirittura la chiusura di alcune nostre strutture. Per questo ora presenteremo le nostre elaborazioni, sulle singole prestazioni oggetto di riduzione, al direttore generale Luca Baldino, che era presente anche oggi al confronto (ieri, ndr)". Sui costi della sanità ieri è tornato anche l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, che già nei giorni scorsi, parlando di una riorganizzazione...